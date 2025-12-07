Chiara Balistreri ha un nuovo amore: "Un lieto fine che non mi sarei nemmeno immaginata nei film"

Chiara Balistreri presenta a Verissimo il nuovo fidanzato Nicolò Simionato, che lavora come gondoliere a Venezia. "Ci siamo conosciuti in Sardegna, in vacanza. Era l'ultimo giorno di vacanza per entrambi. Lui aveva il volo alle sette di sera e io il traghetto alle dieci di sera. È finita che ha perso il volo e ha preso il traghetto con me", racconta l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi.



Quando ha incontrato Chiara, Nicolò non era a conoscenza della sua storia, segnata dalle violenze dell'ex fidanzato. "Lui non conosceva la mia storia, non è stato un discorso che abbiamo affrontato subito. Volevo che mi conoscesse nella mia versione leggera, sorridente, allegra e non nella versione triste e legata alla sofferenza. Una sera però è uscito il discorso e gli ho raccontato tutto", racconta Chiara Balistreri. Un amore che per Chiara rappresenta una vera e propria rinascita: "Quando sono andata a Venezia da lui, non sapevo che lavoro facesse. Ero in barca e lui si è avvicinato in gondola e mi ha fatta saltare dalla barca alla gondola. Poi mi ha portata a vedere i fuochi d'artificio. Un lieto fine che non mi sarei nemmeno immaginata nei film".



Per quanto riguarda invece la condanna a sei anni e tre mesi dell'ex fidanzato per violenza nei suoi confronti, Chiara Balistreri dice: "Sono soddisfatta perché per me era importante anche dare un esempio che si può avere giustizia". La ragazza non nega che ci sia preoccupazione riguardo al momento in cui il suo ex uscirà dal carcere: "Ci penso, ma non mollo".