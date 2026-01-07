Nicole Kidman e Keith Urban hanno divorziato ufficialmente

Dopo 20 anni insieme, è ufficialmente finita la storia d'amore di Nicole Kidman e Keith Urban. L'attrice e il cantautore, entrambi 58enni, hanno firmato le carte del divorzio. Secondo quanto riportano diversi media Usa, tra cui Tmz, che citano i documenti depositati in tribunale, le figlie della coppia - Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 15 anni - trascorreranno la maggior parte dell'anno con la madre, per la precisione 306 giorni, mentre al padre sarà concesso un fine settimana sì e uno no da passare con le figlie.



Né Nicole Kidman né Keith Urban pagheranno un assegno di mantenimento per le figlie o per l'altro coniuge. Entrambi avrebbero dichiarato redditi mensili superiori ai 100mila dollari ciascuno. Inoltre tutti i beni - inclusi investimenti, conti bancari, arredi domestici, elettrodomestici, veicoli e oggetti personali - saranno divisi di comune accordo, con ciascuno che manterrà ciò che è attualmente in suo possesso.

Insieme dal 2005 e sposati dal 2006, Nicole Kidman e Keith Urban sono diventati genitori di Sunday Rose nel 2008. Nel 2010 è arrivata Faith Margaret tramite maternità surrogata. L'attrice è mamma anche di Isabella Jane (1992) e Connor Anthony (1995), adottati con l'ex marito Tom Cruise. Nel 2025 viene resa nota la separazione di Nicole Kidman e Keith Urban. Sarebbe stata l'attrice a depositare la richiesta di divorzio, citando "divergenze inconciliabili".