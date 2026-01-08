Catalogo
Maternità08 gennaio 2026

Federica Pellegrini, la foto al mare col pancione

La campionessa condivide sui social alcuni scatti della sua vacanza al mare
Federica PellegriniFederica Pellegrini

Incinta della seconda figlia, Federica Pellegrini mostra il pancione in alcune foto condivise sui social scattate durante la sua vacanza al mare. "E sto... rientrando, mannaggia", scrive la campionessa, 37 anni, nella didascalia del post pubblicato su Instagram.

Nel corso del 2026 Federica Pellegrini diventerà mamma per la seconda volta. L'annuncio della gravidanza era stato diffuso a dicembre tramite un post congiunto della nuotatrice e del marito Matteo Giunta, 43 anni. "Inaspettata, come le sorprese più belle… Ti aspettiamo piccolina….", aveva scritto a corredo di uno scatto in cui la primogenita Matilde accarezza il pancione della mamma.

Federica Pellegrini annuncia la gravidanzaFederica Pellegrini annuncia la gravidanza

Diventata mamma per la prima volta a gennaio del 2024 con la nascita di Matilde, Federica Pellegrini è insieme a Matteo Giunta dal 2019. La coppia si è sposata il 27 agosto 2022 a Venezia. A Verissimo, Federica aveva condiviso le emozioni del giorno delle nozze: "Eravamo felici ed eravamo proprio noi. Abbiamo voluto una cerimonia semplice, con le persone a cui vogliamo bene. Ma anche l'ingresso e l'uscita dalla chiesa è stato emozionante, sono stata accompagnata da cori da stadio durante tutto il percorso".

