Federica Pellegrini, la foto al mare col pancione

Federica Pellegrini

Nel corso del 2026 Federica Pellegrini diventerà mamma per la seconda volta. L'annuncio della gravidanza era stato diffuso a dicembre tramite un post congiunto della nuotatrice e del marito Matteo Giunta , 43 anni. "Inaspettata, come le sorprese più belle… Ti aspettiamo piccolina….", aveva scritto a corredo di uno scatto in cui la primogenita Matilde accarezza il pancione della mamma.

Federica Pellegrini annuncia la gravidanza

Diventata mamma per la prima volta a gennaio del 2024 con la nascita di Matilde, Federica Pellegrini è insieme a Matteo Giunta dal 2019. La coppia si è sposata il 27 agosto 2022 a Venezia. A Verissimo, Federica aveva condiviso le emozioni del giorno delle nozze: "Eravamo felici ed eravamo proprio noi. Abbiamo voluto una cerimonia semplice, con le persone a cui vogliamo bene. Ma anche l'ingresso e l'uscita dalla chiesa è stato emozionante, sono stata accompagnata da cori da stadio durante tutto il percorso".