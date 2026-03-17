Paola Caruso abbraccia suo figlio | Instagram: @paolacarusoofficial

Paola Caruso condivide su Instagram l'ultimo saluto al figlio Michele, 7 anni, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip con una foto tenera accompagnata da una dedica.

La showgirl scrive: "Da domani inizio una nuova avventura! Da tempo ho sognato di varcare la porta di quella casa. Sarà un percorso per me importante sia personalmente sia lavorativamente, perché finalmente dopo tanto tempo sto cercando di ricostruire Paola, che non è solo una Mamma o la Bonas di Avanti Un Altro, ma anche una donna che sta cercando di ricostruirsi con la forza del proprio sorriso".

Paola dedica parole d'amore al figlio: "Il sorriso che porto e che indosso ogni giorno me lo dai tu, figlio mio sei la mia forza, il mio cuore, il mio tutto e ogni cosa che faccio è sempre e solo per te, per noi. Spero che tu possa capire che questa lontananza è soltanto un percorso che può renderci ancora più forti insieme. Ti amo tanto e mi mancherai tanto, ma so che tu sarai lì a guardarmi H24, sei il mio primo fan!".

La showgirl conclude: "Proprio per questo darò il mio massimo e darò tutto quello che ho da offrire, perché vorrei che anche la gente da casa conoscesse la Paola che conosci tu".