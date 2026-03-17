Paola Caruso condivide su Instagram l'ultimo saluto al figlio Michele, 7 anni, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip con una foto tenera accompagnata da una dedica.
La showgirl scrive: "Da domani inizio una nuova avventura! Da tempo ho sognato di varcare la porta di quella casa. Sarà un percorso per me importante sia personalmente sia lavorativamente, perché finalmente dopo tanto tempo sto cercando di ricostruire Paola, che non è solo una Mamma o la Bonas di Avanti Un Altro, ma anche una donna che sta cercando di ricostruirsi con la forza del proprio sorriso".
Paola dedica parole d'amore al figlio: "Il sorriso che porto e che indosso ogni giorno me lo dai tu, figlio mio sei la mia forza, il mio cuore, il mio tutto e ogni cosa che faccio è sempre e solo per te, per noi. Spero che tu possa capire che questa lontananza è soltanto un percorso che può renderci ancora più forti insieme. Ti amo tanto e mi mancherai tanto, ma so che tu sarai lì a guardarmi H24, sei il mio primo fan!".
La showgirl conclude: "Proprio per questo darò il mio massimo e darò tutto quello che ho da offrire, perché vorrei che anche la gente da casa conoscesse la Paola che conosci tu".
L'annuncio della partecipazione di Paola Caruso al Grande Fratello Vip era arrivato a Verissimo: "Entrerà nella Casa il 17 marzo". La showgirl, 41 anni, aveva espresso la sua emozione per questa nuova avventura: "Ho la pelle d'oca, perché, adesso che è stato annunciato, è vero. Che emozione, spero di non svenire quella sera. Voglio dimostrare alle persone chi sono davvero e far vedere la vera Paola".
Sul figlio Michele, Paola aveva dichiarato: "Ho il pensiero di Michele, mi mancherà da morire. È l'amore della mia vita. Però mi sono attrezzata perché mi porterò una sua foto da mettere sul comodino. E lui mi guarderà in tv".
Sempre a Verissimo, aveva parlato anche del suo nuovo compagno Fabio, a cui è legata da circa quattro mesi: "Nella mia vita è entrata una nuova persona che non ha paura di amarmi".
Il Grande Fratello Vip 2026 parte ufficialmente martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5.