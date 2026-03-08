Paola Caruso è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip

È ufficiale: Paola Caruso è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. L'annuncio è arrivato a Verissimo: "Entrerà nella Casa il 17 marzo".



La showgirl, 41 anni, ha condiviso le emozioni per questa nuova avventura: "Ho la pelle d'oca, perché, adesso che è stato annunciato, è vero. Che emozione, spero di non svenire quella sera. Voglio dimostrare alle persone chi sono davvero e far vedere la vera Paola".



Ad attenderla a casa ci sarà suo figlio Michele, di sette anni. "Ho il pensiero di Michele, mi mancherà da morire. È l'amore della mia vita. Però mi sono attrezzata perché mi porterò una sua foto da mettere sul comodino. E lui mi guarderà in tv".

