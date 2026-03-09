Davide Bonolis e Martina Dotti, l'intervista in 100 secondi

Dal primo incontro con la fidanzata alla separazione dei genitori Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: Davide Bonolis si è raccontato a Verissimo insieme a Martina Dotti.

Per il calciatore, 21 anni, quello con l'influencer e aspirante giornalista sportiva, 23 anni, è stato un colpo di fulmine: "Ci siamo conosciuti a una mia partita di calcio. Io giocavo e lei era lì per fare delle interviste sportive. Ero in campo quando l'ho vista arrivare".

Davide Bonolis ha parlato anche della separazione dei suoi genitori Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, avvenuta nel 2023 dopo 26 anni d'amore: "Essendo l'unico figlio maschio, ho cercato di portare un po' di equilibrio. Ho cercato di unire un po' tutta la famiglia. All'inizio volevo sapere chi fosse il nuovo compagno di mia mamma, infatti sono stato il primo a conoscere Angelo (Madonia ndr). Dopo sono stato io a parlarne con papà. Credo che lui ci sia rimasto un po' male, come è normale che sia".



Oggi la loro famiglia ha un nuovo equilibrio: "Mamma e papà sono stati molto bravi, perché per noi figli è come se non si fossero mai separati. Mangiamo insieme, viaggiamo insieme. Siamo ancora una famiglia unitissima".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Davide Bonolis e Martina Dotti a Verissimo.