James Van Der Beek, il toccante video della figlia Emilia: “Parlo con lui ogni giorno”

James Van Der Beek con la figlia Emilia

Kimberly Brook, la moglie di James Van Der Beek - attore statunitense diventato noto come Dawson in Dawson's Creek, scomparso a febbraio dopo una battaglia contro il cancro al colon - ha condiviso sui social il ricordo della loro figlia Emilia in quello che sarebbe stato il 49esimo compleanno del marito.

"Ciao, mi chiamo Emilia Van der Beek e, come probabilmente molti di voi sanno, mio papà è venuto a mancare - inizia così il video della bimba, 9 anni, pubblicato da mamma Kimberly su Instagram - Voglio solo condividere alcuni consigli o cose che possono aiutare quando una persona che amate muore".

La terzogenita di James Van Der Beek prosegue il suo toccante videomessaggio: "Oggi è il compleanno di mio papà e la cosa numero uno quando qualcuno muore è parlare con loro e lasciare uscire le proprie emozioni. Se vi mancano, potete piangere. Potete parlare con loro. Io parlo con mio papà ogni giorno. Inizio sempre con una frase: 'Ciao papà, mi manchi e ti voglio tanto bene. E non smetterò mai di amarti'. Poi gli racconto della mia giornata, di come mi sento, e dico alla mia famiglia come mi sento. So che lui può sentirmi, anche se io non posso sentire lui".

Emilia Van der Beek conclude la sua condivisione così: "Un'altra cosa che ho fatto dopo la morte di mio papà è conservare alcune delle sue cose. Tengo il cappello di mio papà. Profuma ancora di lui e lo amo tantissimo. Io onoro mio papà. So che era un uomo buono. Molte persone gli volevano bene. Molte persone hanno pregato per lui. Era amato da tanti".