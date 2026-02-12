Dopo la scomparsa di James Van Der Beek, in tanti hanno voluto rendere omaggio all'attore che ha interpretato Dawson nella serie cult Dawson's Creek.



"I ricordi insieme, le risate, le conversazioni sulla vita, le canzoni di James Taylor: avventure di una giovinezza unica": sono le parole, scritte a mano, da Katie Holmes, tra le protagoniste di Dawson's Creek nel ruolo di Joey Potter. "James Van Der Beek ci mancherà per sempre. Era mio amico, gli volevo bene e sono immensamente grata per la nostra amicizia": sono le parole di un'altra collega di set, Busy Philipps.



L'amica Erin Fetherston ha condiviso sui social uno scatto accanto a James Van Der Beek nei suoi ultimi giorni. Anche l'amica Stacy Keibler ha raccontato gli ultimi giorni accanto all'attore: "Trascorrere questi giorni con te è stato un vero dono di Dio. Quando sai che il tempo è sacro, non sprechi neanche un respiro. Non corri. Non scorri il telefono. Non ti preoccupi del domani. Ti siedi. Ascolti [...]. L’altra sera abbiamo guardato il tramonto insieme mentre condividevi la tua saggezza, le tue speranze e le promesse che ci siamo fatti [...]. È davvero incredibile come qualcuno possa lottare così duramente e così a lungo, viaggiare per il mondo affrontando così tanto, e riuscire comunque a farlo con tanta eleganza. Quel sorriso non ti ha mai lasciato".



Nel video sopra, le reazioni alla scomparsa di James Van Der Beek.