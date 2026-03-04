Serena Brancale

Nata a Bari il 4 maggio 1989, Serena Brancale coltiva fin da giovanissima la sua passione per la musica. Polistrumentista, si laurea in canto jazz al Conservatorio de L'Aquila. Il 2015 è l'anno della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo nella sezione Nuove proposte con il brano Galleggiare. Negli anni successivi con la sua musica è riuscita ad attirare l'attenzione di rinomati esponenti del jazz italiano e di importanti producer internazionali come Quincy Jones.

Nel 2024 Serena Brancale spopola sui social con il brano Baccalà, mentre l'anno successivo torna a Sanremo - questa volta nella sezione Campioni - con la canzone Anema e core. Sempre nel 2025 collabora con Alessandra Amoroso nel tormentone estivo Serenata.

Serena Brancale apre il suo 2026 con una nuova esperienza al Festival di Sanremo, dove partecipa in gara con la canzone Qui con me, una lettera alla madre, scomparsa nel 2020. Ad accompagnare Serena in questa esperienza sua sorella Nicole nelle vesti di direttrice d'orchestra.