Nata a Roma il 5 febbraio 1997, Margherita Carducci, conosciuta come Ditonellapiaga, inizia la sua carriera musicale dopo l'incontro con il duo di producer romani BBprod, dando vita al suo singolo di debutto Parli e aprendo la strada alla sua consacrazione come una delle voci più riconoscibili nel panorama pop e indie italiano.

Nel corso della sua carriera artistica ha pubblicato due album in studio, Camouflage nel 2022 e Flash nel 2024, che le sono valsi riconoscimenti importanti come la Targa Tenco. Dopo la sua prima apparizione sul palco dell'Ariston in coppia con Rettore, ha preso parte al Festival di Sanremo 2026 con il brano Che fastidio!, piazzandosi al terzo posto nella classifica finale e ottenendo il Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale.