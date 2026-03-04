Can Yaman mostra gli addominali e condivide uno sfogo contro gli hater: "Invidiosi"

Can Yaman

Nella sua ultima pubblicazione su Instagram, Can Yaman manda un messaggio forte e chiaro agli hater che spesso lo prendono di mira. "Quale è il segreto del fisico di Can Yaman? - scrive l'attore turco, 36 anni, a corredo di una foto in cui mostra gli addominali - Usa delle bombette, fa delle siringhe, perché è ricco, intanto ha gambe allenate male, comunque è esagerato, mica si sveglia alle 6 di mattino va al cantiere a lavorare, non ha un segreto, è solo fortunato, ce ne sono di molto migliori di lui, bla bla bla. Commenti dei brutti mezzi ometti invidiosi".

La pubblicazione social ha come geolocalizzazione Madrid, città in cui Can Yaman si trova per impegni lavorativi.