Can Yaman mostra gli addominali e condivide uno sfogo contro gli hater: "Invidiosi"

Nella sua ultima pubblicazione su Instagram, Can Yaman manda un messaggio forte e chiaro agli hater che spesso lo prendono di mira. "Quale è il segreto del fisico di Can Yaman? - scrive l'attore turco, 36 anni, a corredo di una foto in cui mostra gli addominali - Usa delle bombette, fa delle siringhe, perché è ricco, intanto ha gambe allenate male, comunque è esagerato, mica si sveglia alle 6 di mattino va al cantiere a lavorare, non ha un segreto, è solo fortunato, ce ne sono di molto migliori di lui, bla bla bla. Commenti dei brutti mezzi ometti invidiosi".
La pubblicazione social ha come geolocalizzazione Madrid, città in cui Can Yaman si trova per impegni lavorativi.
Non è la prima volta che Can Yaman usa i social per mandare dei messaggi al suo pubblico. A gennaio, l'artista turco aveva rilasciato via Instagram le prime dichiarazioni dopo la notizia di un suo arresto in Turchia. "Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità. Però voi no. Per favore non fate anche voi l’errore di fare copia-incolla delle notizie che arrivano dal Bosforo", aveva scritto Can Yaman nella didascalia di un post Instagram in cui annunciava di essere tornato a Roma.
Can Yaman aveva così smentito le ricostruzioni circolate a inizio gennaio: "Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo".