Camila Giorgi e Andreas Pasutti si sono sposati: "Il nostro giorno"

Camila Giorgi e Andreas Pasutti in una foto in bianco e nero | Instagram: @camila_giorgi_official

Camila Giorgi si è sposata con il tennista argentino Andreas Pasutti e annuncia il matrimonio su Instagram con delle romantiche foto in bianco e nero accompagnate dalla didascalia: "From here to Eternity", ovvero: "Da qui all'eternità". Sotto un'altro scatto scrive: "Il nostro giorno".

Le nozze sono state celebrate lo scorso 26 febbraio. Nelle immagini, Camila, vestita di bianco, impugna un bouquet di fiori. Andreas, anche lui in abito chiaro, la bacia, la abbraccia o la tiene per mano.

Camila Giorgi, ex tennista 34enne e concorrente de L'Isola dei Famosi 2025, ha annunciato da poco su Instagram di essere incinta. L’ex campionessa aveva scelto di condividere la notizia con i suoi follower attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo a San Valentino. Nella didascalia di una foto scattata insieme al fidanzato, ora marito, Andreas Pasutti, aveva scritto: “San Valentino in 3”.

Nell’ottobre 2024, Camila Giorgi era stata ospite a Verissimo. In quell'occasione aveva condiviso dettagli sulla sua nuova vita dopo il ritiro inaspettato dal tennis: "Erano anni che volevo lasciare il mondo del tennis per fare un'altra vita, diversa".

L’ex tennista aveva chiarito: "Sono dove dovrei essere. Sono molto felice, è un momento molto bello da tutti i punti di vista. Amo il tennis, ogni tanto ci gioco, lo seguo, ma non voglio tornare a quella vita".