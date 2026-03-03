Roberto Baggio con la moglie e i figli

L'amore tra Roberto Baggio e Andreina Fabbi dura da oltre 40 anni. Due anni fa, il campione aveva festeggiato il 35esimo anniversario di matrimonio con la moglie condividendo sui social uno scatto in bianco e nero delle nozze, a corredo del quale, aggiungendo un cuore aveva scritto: "Oggi 35 anni più 7 di fidanzamento".

Roberto Baggio, 59 anni, condivide su Instagram una foto di famiglia con la moglie Andreina Fabbi e i tre figli. L'occasione è quella del compleanno di Leonardo, terzogenito della coppia che ha festeggiato 21 anni.

Roberto Baggio e la moglie Andreina Fabbi

Roberto Baggio, la storia d'amore con la moglie Andreina Fabbi

Roberto Baggio e Andreina Fabbi si sposati nel 1989, dopo sette anni di fidanzamento. La coppia nel 1990 ha coronato il suo amore con la nascita della primogenita Valentina, che oggi è un'esperta in comunicazione nel settore dell'organizzazione di eventi e social media manager del padre.

Nel 1995 Roberto Baggio e Andreina Fabbi hanno avuto il secondo figlio Mattia, che sui social si definisce "chef per divertimento e per gli amici" e nel 2005 hanno accolto Leonardo.

"Mia moglie e i miei figli ci sono sempre stati, con i modi e le parole giuste. So che non è stato facile per loro: la condizione del calciatore ti porta spesso lontano da casa per molti giorni, eppure loro c'erano. E ci sono ancora, il nostro rapporto non ha mai smesso di essere intenso. La vita mi ha dato anche questo grande privilegio", aveva raccontato Roberto Baggio in un'intervista rilasciata a Vanity Fair.