AMORE 03 marzo 2026

Roberto Baggio, la foto di famiglia per il compleanno del figlio Leonardo

Il campione condivide sui social una foto di famiglia in occasione del compleanno del figlio Leonardo
Roberto Baggio con la moglie e i figliRoberto Baggio con la moglie e i figli

Roberto Baggio, 59 anni, condivide su Instagram una foto di famiglia con la moglie Andreina Fabbi e i tre figli. L'occasione è quella del compleanno di Leonardo, terzogenito della coppia che ha festeggiato 21 anni.

"Tanti auguri di compleanno al nostro Leo - scrive l'ex calciatore a corredo dello scatto pubblicato in condivisione con il resto della famiglia - Ti amiamo Bibi". Nella foto anche gli altri due figli della coppia: Valentina (1990), Mattia (1994).

L'amore tra Roberto Baggio e Andreina Fabbi dura da oltre 40 anni. Due anni fa, il campione aveva festeggiato il 35esimo anniversario di matrimonio con la moglie condividendo sui social uno scatto in bianco e nero delle nozze, a corredo del quale, aggiungendo un cuore aveva scritto: "Oggi 35 anni più 7 di fidanzamento".

Roberto Baggio e la moglie Andreina FabbiRoberto Baggio e la moglie Andreina Fabbi

Roberto Baggio, la storia d'amore con la moglie Andreina Fabbi

Roberto Baggio e Andreina Fabbi si sposati nel 1989, dopo sette anni di fidanzamento. La coppia nel 1990 ha coronato il suo amore con la nascita della primogenita Valentina, che oggi è un'esperta in comunicazione nel settore dell'organizzazione di eventi e social media manager del padre.

Nel 1995 Roberto Baggio e Andreina Fabbi hanno avuto il secondo figlio Mattia, che sui social si definisce "chef per divertimento e per gli amici" e nel 2005 hanno accolto Leonardo.

"Mia moglie e i miei figli ci sono sempre stati, con i modi e le parole giuste. So che non è stato facile per loro: la condizione del calciatore ti porta spesso lontano da casa per molti giorni, eppure loro c'erano. E ci sono ancora, il nostro rapporto non ha mai smesso di essere intenso. La vita mi ha dato anche questo grande privilegio", aveva raccontato Roberto Baggio in un'intervista rilasciata a Vanity Fair.

