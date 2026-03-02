Catalogo
L'annuncio02 marzo 2026

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono diventati genitori

La coppia annuncia la nascita della figlia: "Un applauso per mamma e papà"
Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono diventati genitori. La cantante e attrice, 29 anni, e il calciatore argentino, 32 anni, hanno annunciato sui social la nascita della loro prima figlia. "Un applauso per mamma e papà", è la didascalia della prima foto della loro bambina.

Sposati da luglio 2024, Oriana e Paulo hanno condiviso con i fan l’emozione della gravidanza lo scorso settembre con un video tenero che mostrava l’ecografia.

Ospite a Verissimo nell'aprile dello stesso anno, Oriana Sabatini aveva parlato dell'imminente matrimonio: “Sposarmi è sempre stato il sogno della mia vita. Io dico sempre a Paulo che questo è come il mio mondiale. Posso morire in pace”.

Paulo Dybala era anche intervenuto durante la trasmissione con un dolce videomessaggio: "Sono molto felice di essere il tuo fidanzato e di quello che condividiamo. Ti amo tantissimo".


Nel video sotto, l'intervista di Oriana Sabatini a Verissimo.

