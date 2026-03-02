Gli highlights di Verissimo del 28 febbraio e dell'1 marzo

Dai problemi di fertilità di Taylor Mega al doloroso racconto della mamma del piccolo Domenico fino alla separazione di Romina Carrisi dal padre di suo figlio Axel: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo.

Chiara Iezzi ha raccontato di aver sofferto di depressione durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2023: "La gente mi vedeva strana, intontita, probabilmente per la cura che stavo facendo, per i farmaci". Lisa Vittozzi ha parlato del suo momento difficile in cui ha sofferto di attacchi di panico: "Ci sono stati anni in cui non riuscivo a fare le gare come avrei potuto".

Francesca Lollobrigida ha rivelato di essere pronta ad allargare la famiglia: "Voglio dare una sorellina o un fratellino a Tommaso". Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno raccontato la verità sul loro rapporto e sul futuro insieme. Daniele Scardina è entrato con le sue gambe nello studio di Verissimo: "Era il mio sogno".



A Verissimo la richiesta di verità di Viktoryia Ramanenka, mamma di Leonardo Calcina, il 15enne vittima di bullismo che si è tolto la vita. E il grido di dolore della mamma del piccolo Domenico, che ha raccontato: "Ho scoperto dai giornali la verità su mio figlio".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo.