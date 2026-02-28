Taylor Mega: "Rischio la menopausa precoce. Sono riuscita a congelare solo un ovocita"

Taylor Mega parla a Verissimo del desiderio di maternità e dei problemi di fertilità. "Non credevo di volere dei figli. Poi a 29 anni ho incontrato un uomo di cui mi sono innamorata e ho iniziato ad avere voglia di maternità. Abbiamo iniziato a provarci. Durante un controllo, però una ginecologa mi ha detto: 'Con questo utero è impossibile che tu abbia una gravidanza'. Ci rimasi malissimo. Ho fatto altri controlli ed è emerso che ho una riserva ovarica molto bassa per cui rischio la menopausa precoce", spiega l'influencer, 32 anni.



"Nel frattempo mi ero lasciata con il mio fidanzato e ho iniziato una ricerca spasmodica di una persona con cui avere un figlio - aggiunge Taylor Mega -. Quando mi sono fidanzata di nuovo, ho fatto anche una terapia per avere figli, ma ha peggiorato la situazione perché mi ha creato una serie di problemi ormonali per cui ho dovuto fare una cura".



Oggi l'influencer è single, ma non ha abbandonato il sogno di diventare mamma: "Ho fatto il percorso per congelare gli ovociti. Non è stato un percorso semplice. Una donna della mia età potrebbe raccoglierne circa una decina, io ne ho raccolto solo uno". Alla domanda se diventerebbe mamma anche da sola, Taylor Mega risponde: "Sì, sarei disposta, però è molto più difficile. Non dare un padre a tuo figlio è una scelta e ci vuole coraggio per prenderla".