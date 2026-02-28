Chiara Iezzi: "Durante Sanremo soffrivo di depressione"

Chiara Iezzi racconta a Verissimo di aver sofferto di depressione nel periodo che ha coinciso con il ritorno musicale di Paola & Chiara al Festival di Sanremo 2023.



"Stavo affrontando la depressione e gli attacchi di panico - afferma la cantante, 53 anni -. Per cui l'idea di tornare a Sanremo era meravigliosa, ma non ero sicura di riuscire a dare il meglio su un palco così bello, ma anche difficile. Mi chiedevo: 'Se faccio fatica a uscire di casa per andare a fare una passeggiata, riuscirò ad andare a Sanremo?'".

Per quanto riguarda le critiche ricevute durante la partecipazione a Sanremo, Chiara Iezzi spiega: "La gente mi vedeva strana, intontita, probabilmente per la cura che stavo facendo, per i farmaci". Per quanto riguarda la sua salute mentale oggi, la cantante afferma: "Sono ancora in cura, però la cura ha funzionato molto bene. Mi sento più sicura, rinata".