Taylor Mega parla a Verissimo del periodo in cui ha fatto uso di sostanze: "Avevo 18 anni". E spiega cosa, secondo lei, l'ha spinta verso la droga: "Avevo avuto un fidanzato violento. A 17 anni ho vissuto un amore tossico. Poi l'ho lasciato, ma probabilmente ho cercato evasione nelle sostanze perché non sapevo gestire quel periodo complicato".



Per quanto riguarda le violenze dell'ex, l'influencer, 32 anni, aggiunge: "Una volta sono finita in pronto soccorso e mi hanno messo dei punti perché mi aveva spaccato un cestino di ferro in testa. Un'altra volta mi aveva fatto grondare il naso di sangue". Alla domanda se abbia denunciato quella persona, Taylor Mega risponde: "Erano altri tempi. Stiamo parlando di 15 anni fa. Avevo provato a denunciare, ma mi dissero di non poter fare nulla".