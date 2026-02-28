Lisa Vittozzi: "Ho imparato a controllare gli attacchi di panico"

Lisa Vittozzi parla a Verissimo del suo momento difficile, segnato dagli attacchi di panico. "La mia carriera è stata un po' altalenante, momenti bellissimi, ma anche tante cadute. Da atleta ti aspetti sempre di più da te stesso. Mi sono caricata di tante aspettative - spiega la prima campionessa italiana a vincere l’oro nel biathlon -. Ho iniziato ad avere attacchi prima delle gare, dopo le gare. Ci sono stati anni in cui non riuscivo a fare le gare come avrei potuto".



Lisa Vittozzi è riuscita a superare quel momento grazie alla terapia. "Mi sono fatta seguire da uno psicologo che mi segue tuttora. Sono contenta di essere rinata più volte. È importante capire se stessi e non sempre ci riusciamo. Grazie alla terapia sono riuscita a risalire di nuovo in cima, poi ricadere di nuovo e poi risalire di nuovo e vincere queste medaglie", afferma la campionessa, che alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha vinto, oltre all'oro, anche l'argento nella staffetta mista.



Oggi Lisa Vittozzi non ha del tutto superato gli attacchi di panico, ma ha imparato a gestirli: "Riesco a controllarli. Non posso dire che non ci siano stati. L'ultimo anno è stato molto difficile, ci sono stati momenti in cui avrei voluto mollare, però ringrazio tutte le persone attorno a me che mi hanno aiutata ad andare avanti".

