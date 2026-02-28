Catalogo
L'intervista28 febbraio 2026

Agnese De Pasquale: "La data del matrimonio sarebbe il 28 giugno, giorno in cui è venuta a mancare mia sorella"

La coppia parla a Verissimo del matrimonio dopo la proposta a Uomini e Donne: "Ci sposeremo tra un annetto"
Agnese De Pasquale e Roberto Priolo parlano a Verissimo del matrimonio dopo la proposta a Uomini e Donne. "Sarà tra un annetto perché Roberto ci tiene ad avere al suo fianco i suoi figli e uno dei due deve diventare maggiorenne", spiega l'ex dama del dating show, che rivela di aver scelto già la data: "Sarebbe quella del 28 giugno, giorno in cui è venuta a mancare mia sorella".

Agnese De Pasquale spiega il motivo per cui ha voluto scegliere proprio quella data così significativa per lei: "Vorrei rendere questo giorno così triste anche bello. È un giorno in cui non c’è stato un 'per sempre' e sarebbe come dare una nuova nascita a qualcosa di bello che si è creato e che spero possa durare per sempre".

Agnese era molto legata a sua sorella Francesca: "Avevamo due anni e mezzo di differenza. Eravamo molto diverse, ma siamo cresciute in simbiosi. Poi lei - che non era fumatrice - si è ammalata di tumore ai polmoni. La diagnosi è arrivata il 5 maggio e il 28 giugno se n'è andata, a 38 anni". La vita di Agnese è stata sconvolta da quella perdita: "Quando succedono queste cose, capisci quanto il tempo sia prezioso. Si può pensare che corriamo un po', anche con il matrimonio, ma io ho fame di vita".

