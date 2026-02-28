Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi condividono a Verissimo le emozioni dopo la nascita della figlia Camilla. "Sognavo una bimba. Ogni giorno sono sempre più innamorato di quel piccolo angioletto", afferma il campione, 33 anni, che ammette di aver vissuto momenti complicati dopo l'arrivo della piccolina: "I primi mesi è stato un po' difficile capire cosa stesse succedendo. Poi c'è stato come un click e da quel momento ogni cosa che sembrava un peso - cambiarla, cullarla per farla dormire, farla smettere di piangere - è diventata qualcosa che non vedo l'ora di fare. Quando non sono con lei mi manca da morire".



Chiara Bontempi racconta di aver vissuto un parto complesso: "Ho fatto più di 30 ore di travaglio. Mi si erano rotte le acque, ma non partivano le contrazioni, quindi mi hanno dovuto indurre il parto. Alla fine però è andato tutto bene, ho fatto un parto naturale". Per quanto riguarda il nuovo equilibrio da genitori, la moglie del campione ammette: "Ci stiamo lavorando. È stato uno stravolgimento importante". Alla domanda se in futuro desiderino una sorellina o un fratellino per Camilla, Chiara Bontempi risponde: "Fino a due mesi fa avrei detto un no categorico, adesso dico sì, ma dopo le Olimpiadi di Los Angeles 2028".