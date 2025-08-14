Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono diventati genitori: "Benvenuta al mondo Camilla"

Gianmarco Tamberi, 33 anni, e Chiara Bontempi, 30 anni, sono diventati genitori. La coppia ha annunciato la nascita della loro prima figlia che porta il cognome di entrambi i genitori. " Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l'amore che abbiamo", scrive il campione olimpico, pubblicando il primo scatto della bambina, nata due giorni dopo il 30esimo compleanno della mamma Chiara Bontempi.

Insieme da più di 15 anni e sposati dall'ottobre del 2022, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi avevano annunciato di essere in dolce attesa a febbraio 2025. "Un’emozione indescrivibile" - aveva scritto sui social, insieme alla moglie, il campione olimpico nell'annunciare che presto sarebbero diventati papà e mamma - A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre".

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, l'emozione di diventare genitori raccontata a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi avevano condiviso l'emozione provata nell'attesa di dare il benvenuto alla loro piccola. "Mi sento molto bene, sto avendo per fortuna una gravidanza perfetta: pochissime nausee, nessun dolore", aveva rivelato Chiara a Silvia Toffanin. Anche Gianmarco Tamberi aveva raccontato la sua gioia nel diventare papà di una bambina: "Una femminuccia era un po' il nostro sogno. Sono al settimo cielo. Abbiamo aspettato tanto per diversi motivi. Vedo Chiara che sta bene e questo pancino che cresce e mi sciolgo".

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, la loro storia d'amore

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono una coppia da oltre 15 anni: si sono conosciuti da adolescenti, quando lei aveva 14 anni e lui 17. Insieme hanno affrontato anche momenti delicati e difficili, come l'infortunio dell'atleta del 2016 e l'esperienza alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove i risultati di Gianmarco Tamberi sono stati compromessi da dei problemi di salute. Sempre uniti, hanno celebrato anche tanti traguardi memorabili, come la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo e quella agli Europei conquistate da Gianmarco.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono sposati a Pesaro a settembre del 2022 e due anni dopo, a settembre 2024, hanno dichiarato a Verissimo il sogno di allargare la famiglia. A pochi mesi di distanza da quell'intervista, febbraio 2025, è arrivato l'annuncio che presto sarebbero diventati mamma e papà.