Gianmarco Tamberi, la dedica di Chiara Bontempi dopo le Olimpiadi: "Sei il mio oro"

La delusione di Tamberi dopo l'eliminazione durante la finale di salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024

Dopo la finale del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024, arriva la dedica social di Chiara Bontempi al marito Gianmarco Tamberi, che ha vissuto momenti particolarmente difficili per via di un calcolo renale che l'ha nuovamente costretto alla corsa in ospedale a poche ore dalla sua gara, condizionandone il risultato. "In pochi sanno tutto quello che hai fatto per arrivare fino a qui, per arrivare a quella gara. Probabilmente solo noi o forse solamente tu", esordisce la moglie dell'atleta, che ricostruisce nel dettaglio quanto accaduto. "Fino a pochi giorni fa sembrava tutto andar bene e poi...Un problema dopo l’altro, come se il destino non volesse proprio farti scendere in quella pedana. Ieri… una giornata logorante, mi hai chiamata al mattino e non ci volevo credere. Calcolo renale la notte prima della finale olimpica. Le cose non hanno fatto altro che peggiorare e credimi mi sono davvero spaventata, tutto era passato in secondo piano, la mia unica priorità, la tua salute. Finalmente dopo 8 ore, il dolore sembrava attenuarsi e passati tutti i controlli medici iniziavi a sentirti un po’ meglio, non aspettavi altro che il via libera da parte dei dottori". Quindi, il messaggio su Instagram prosegue: "Riceviamo l'ok, non hai esitato un minuto. Ti ho visto alzarti in piedi con ancora la flebo attaccata al braccio, volenteroso di uscire quanto prima da quell'ospedale. Completamente incredula, dopo 11 ore di agonia, mi hai guardata e ho capito. Il tempo di tornare in hotel, preparare lo zaino e ti ho visto partire per il campo di riscaldamento. Spaventata sì, preoccupata molto, ma sapevo che nessuno ti avrebbe potuto fermare! Sei sceso in pedana nuovamente pronto a dare tutta l'anima per questo sport. Nessuno sarebbe nemmeno uscito da quella sala di ospedale ma tu, tu… Tu hai una forza dentro che davvero non ho mai visto prima".

"Ora, tutti i nostri piani, le nostre aspettative e i nostri progetti sono cambiati e so che non sarà facile superare tutto questo - è la conclusione di Chiara Bontempi, a corredo di due scatti che mostrano Gimbo prima disperarsi per il suo salto non andato a buon fine e poi alle prese con le visite dei medici - Ma te lo dico anche qui, mentre sei al mio fianco ancora addormentato. Sono estremamente orgogliosa di te! So che ti piace stupirmi e ti giuro amore mio che non avrei mai pensato che potessi fare tutto ciò! Tu sei il mio oro!".

Tamberi, le difficoltà prima delle qualificazioni alle Olimpiadi

Solo un paio di giorni prima, Gianmarco Tamberi sembrava essersi ripreso dalle complicazioni che lo avevano costretto a un primo ricovero in ospedale, qualificandosi per la finale della sua disciplina. "Ho avvertito una fitta lancinante a un fianco. Pronto soccorso, Tac, ecografia, analisi del sangue. Probabile calcolo renale. Ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre", aveva scritto Gianmarco Tamberi sui social, pubblicando una foto dall'ospedale. Gimbo, però, aveva promesso: "Una sola cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l'anima fino all'ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione". Poche ore prima della gara per le qualificazioni, Gianmarco Tamberi aveva condiviso un altro messaggio sui social, in cui cercava di raccogliere tutte le forze necessarie per centrare l'obiettivo: "Sarà molto probabilmente la gara più difficile di tutta la mia vita. Ora non si tratta più di sapere come io stia, ma di che cosa sarò in grado di fare! Lotterò con tutto me stesso". Nonostante le difficoltà, l'altista era riuscito a qualificarsi fermandosi a 2.24, ricevendo anche in quell'occasione un messaggio social di grande stima da parte della moglie: "Amore mio, sei un fenomeno"

