La principessa Anna compie 75 anni, la sua storia (raccontata dalla royal family)

Il 15 agosto 2025 la principessa Anna compie 75 anni. Per l'occasione la royal family ha voluto ripercorrere la storia della secondogenita della regina Elisabetta, nonché la sua unica figlia femmina.

"Nata il 15 agosto 1950, la principessa reale è l’unica figlia e la seconda dei quattro figli della regina Elisabetta II e del duca di Edimburgo. La principessa Anna ha ricevuto il titolo di principessa reale dalla regina Elisabetta II nel giugno 1987. Si tratta di un titolo tradizionalmente conferito alla figlia maggiore del sovrano e mantenuto per tutta la vita", scrivono sui canali social ufficiali della royal family.

Gli impegni di Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor, questo il nome completo della principessa, sono descritti così: "Sua Altezza Reale sostiene suo fratello, il Re, nel suo ruolo di Capo di Stato, rappresentandolo a eventi nel Regno Unito e all’estero, oltre a partecipare a cerimonie e occasioni ufficiali. La principessa reale ha iniziato a svolgere impegni pubblici nel 1969, quando aveva 18 anni. Il suo primo incarico ufficiale è stata l’inaugurazione di un centro educativo e di formazione nello Shropshire. Nota per avere uno dei più intensi calendari di lavoro tra i membri della Famiglia Reale, la principessa ha instaurato rapporti significativi e duraturi con numerose organizzazioni e associazioni di beneficenza in tutto il Commonwealth. Sua Altezza Reale è diventata presidente di Save the Children nel 1970, per poi assumerne il patrocinio nel 2016. La Principessa ha visitato i progetti dell’organizzazione in molti Paesi, tra cui Cambogia, Botswana, Uganda, Madagascar e Filippine".

È nota inoltre la passione della principessa Anna per i cavalli: "La principessa reale è un’esperta cavallerizza. Nel 1971 ha vinto la competizione individuale del Campionato Europeo di Completo a Burghley ed è stata nominata BBC Sports Personality of the Year".

È stato il primo membro della famiglia reale a competere alle Olimpiadi: "Ha partecipato ai Giochi Olimpici di Montréal del 1976 come membro della squadra britannica. Sua Altezza Reale è presidente della British Olympic Association. La Principessa ha preso parte alla candidatura di successo di Londra per ospitare i Giochi Olimpici del 2012".

Per quanto riguarda la sua vita privata: "La principessa reale ha sposato il comandante Sir Tim Laurence, oggi vice ammiraglio, il 12 dicembre 1992. Ha due figli, Peter Phillips e Zara Tindall, e cinque nipoti: Savannah Phillips, Isla Phillips, Mia Tindall, Lena Tindall e Lucas Tindall".

In un altro post, la royal family ha svelato qualche curiosità sulla principessa Anna, per esempio che "è stata il primo membro della famiglia reale a partecipare come concorrente a un quiz televisivo" e che "è anche il primo membro della famiglia reale a possedere una patente per mezzi pesanti (HGV). Sua Altezza Reale ha inoltre guidato un autobus londinese a due piani e un’auto della polizia".