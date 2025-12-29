Mita Medici, l'intervista in 100 secondi

Dai "quasi" 100 anni di sua mamma Anna Maria Perini alla storia d'amore con Franco Califano: Mita Medici si è raccontata a Verissimo.

"Stiamo aspettando il 2026 per festeggiare i 100 anni di mia mamma", ha detto l'attrice e cantante, 75 anni, figlia di Anna Maria Perini, miss Roma, e dell'attore Franco Silva, scomparso nel 1995.



Mita Medici ha parlato della sua relazione con Franco Califano, che allora fece scandalo a causa della giovane età dell'attrice: "Noi vivevamo insieme, già allora era un mezzo scandalo. Io ero giovane, si diventava maggiorenni a 21 anni. Io avevo 18 anni, neanche. Però è stato molto bello perché avevamo interessi comuni: lui faceva musica, io l'attrice ma cantavo anche".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Mita Medici a Verissimo.