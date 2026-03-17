Social 17 marzo 2026

Da Amici al palco che ha sempre sognato: Giulia Stabile è al fianco della superstar Rosalía nel corso del tour mondiale che toccherà presto l'Italia

Giulia Stabile

Giulia Stabile, 23 anni, ha realizzato uno dei suoi sogni. La ballerina è entrata a far parte del corpo di ballo del tour mondiale della superstar Rosalía. Su Instagram, Giulia ha pubblicato sulle sue storie diversi video del pubblico presente al primo concerto della tournée della cantante spagnola che si è tenuto a Lione il 16 marzo. Il tour che prende il nome da Lux, l'ultimo album in studio di Rosalía, toccherà l'Italia il prossimo 25 marzo per una data a Milano. Tra i complimenti per il traguardo raggiunto da Giulia Stabile anche quelli di Rudy Zerby, che su Instagram ha condiviso un video della ballerina mentre danza al fianco di Rosalía accompagnato dalle parole: "Vola Giuletta!".

Giulia Stabile è da sempre fan di Rosalía, come dimostra un vecchio video risalente al 2023 pubblicato sui social dalla stessa ballerina nel quale parla di un concerto dell'artista spagnola. "Ho pianto tutto il tempo perché oltre all'emozione della mia 'idola' avevo anche un sacco di voglia di stare lì sul palco anch'io con lei, però ho la consapevolezza che non sarà facile, se non impossibile arrivarci", diceva Giulia nella clip. Un sogno che finalmente si è realizzato già a febbraio nel corso dell'edizione 2026 dei Brit Awards, dove Giulia Stabile ha ballato insieme a Rosalía e al corpo di ballo che l'avrebbe poi accompagnata poi in tour. Tra le storie Instagram di Giulia Stabile si vede anche una lista degli obiettivi da raggiungere e tra i primi due si legge "Ballare con Rosalía" e "Fare un tour".

Giulia Stabile via Instagram