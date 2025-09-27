Giulia Stabile: "Il mio corpo cambia. Le critiche? Mi feriscono"
"Sto cercando di accettare i cambiamenti del mio corpo", afferma la ballerina e conduttrice a Verissimo
Giulia Stabile ammette a Verissimo di essere rimasta ferita dalle critiche sul suo corpo, espresse da alcuni utenti sui social. "Sto crescendo, sto cambiando, il mio corpo cambia e spesso viene preso di mira", afferma la ballerina e conduttrice di Tú Sí Que Vales. Parlando sempre del rapporto con il suo corpo, Giulia Stabile, 23 anni, aggiunge: "Cerco di accettare i cambiamenti ed è già difficile così. Essendo esposta, la gente si sente in diritto di commentare il mio corpo. Io non mi sono mai permessa di farlo con nessuno".
