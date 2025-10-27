Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia: mano nella mano a Parigi

È ufficiale: Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia. La cantante, 41 anni, e l'ex premier del Canada, 53 anni, hanno ufficializzato la relazione mostrandosi mano nella mano a Parigi. La coppia ha festeggiato nella capitale francese il 41esimo compleanno della cantante, assistendo a uno spettacolo di cabaret al Crazy Horse Paris.

Voci di una frequentazione tra i due avevano iniziato già a circolare nei mesi scorsi, dopo la conferma della separazione di Katy Perry da Orlando Bloom, con cui la cantante nel 2020 ha avuto la figlia Daisy Dove. Justin Trudeau è stato sposato invece con Sophie Grégoire dal 2005 al 2023, con cui ha avuto tre figli: Xavier James (2007), Ella-Grace Margaret (2009) e Hadrien Grégoire (2014).