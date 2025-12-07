Max Giusti e Isobel Kinnear presentano "la loro" Caduta libera

Max Giusti e Isobel Kinnear raccontano la loro nuova avventura con Caduta libera. "Siamo nuovissimi", dice Max Giusti, 57 anni, che subentra nella conduzione del programma a Gerry Scotti.

"Un'eredità enorme. Gerry mi ha dato un po' di consigli e mi sta accompagnando in questo percorso. Abbiamo trascorso anche delle serate insieme magiche. Io e Isobel saremo piano piano sempre più di casa. Abbiamo cercato di fare una Caduta libera che un po' ci assomiglia", aggiunge Max Giusti.



Isobel Kinnear affianca il nuovo conduttore come presenza femminile del game show: "Sono super emozionata. Per me è tutto nuovo, sto imparando un sacco da Max e non potrei essere più felice di stare al suo fianco".



"Isobel è un vulcano di energia. Quando entra, è come se entrasse una bottiglia carica di sole, energia, bollicine. È travolgente", afferma Max Giusti.