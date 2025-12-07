Ivana Spagna: "Ho rischiato di perdere l'uso di una gamba"

Ivana Spagna parla a Verissimo dei recenti problemi di salute. "Ho avuto una flebite con trombosi. Sono stata ricoverata e da questa infezione è iniziata un'ulcera", spiega la cantante, 70 anni, che nonostante il problema di salute è andata avanti con il lavoro.



"Finché ho potuto sono andata avanti, sono arrivata al punto in cui rischiavo di perdere la gamba. Ho subito un trapianto di pelle", aggiunge Ivana Spagna che è ancora in una fase di guarigione: "Adesso posso camminare. Dopo l'operazione non potevo muovermi, dovevo stare ferma a letto".