Elodie annuncia lo stop ai concerti: "Mi fermo per un po'. Torno nel 2027"

Elodie annuncia in lacrime lo stop ai concerti fino al 2027. "Grazie veramente di cuore: è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio, spero che vi siate divertiti, io mi sono impegnata, ce la metto sempre tutta nonostante qualche errorino", ha detto la cantante, 35 anni, durante l'ultima tappa del suo tour nei palazzetti.



Elodie ha aggiunto: "Adesso mi fermo per un po', ma ho già tutto in testa, il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto". Per la cantante non è un addio, ma solo un arrivederci: "Non vedo l'ora di tornare da voi. Posso già dirvi che torno nel 2027".