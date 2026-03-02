Taylor Mega, l'intervista in 100 secondi

Dai problemi di fertilità all'amore tossico vissuto in passato: Taylor Mega si è raccontata a Verissimo. "Durante un controllo, una ginecologa mi ha detto: 'Con questo utero è impossibile che tu abbia una gravidanza'. Ci rimasi malissimo. Ho fatto altri controlli ed è emerso che ho una riserva ovarica molto bassa per cui rischio la menopausa precoce", ha spiegato l'influencer 32 anni, che, dopo una terapia ormonale senza successo, ha deciso di congelare gli ovuli: "Una donna della mia età potrebbe raccogliere una decina di ovociti, io ne ho raccolto solo uno".



Taylor Mega ha anche parlato del periodo in cui ha fatto uso di sostanze e ha rivelato: "A 17 anni ho vissuto un amore tossico. Ho avuto un fidanzato violento. A un certo punto l'ho lasciato, ma probabilmente ho cercato evasione nelle sostanze perché non sapevo gestire quel periodo complicato. Per fortuna poi mi sono rinsavita".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Taylor Mega a Verissimo.