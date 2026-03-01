Daniele Scardina, l'emozionante ingresso a Verissimo sulle sue gambe: "Era il mio sogno"

"Era il mio sogno": dice Daniele Scardina dopo essere entrato nello studio di Verissimo sulle sue gambe, accompagnato dal fratello Giovanni. Nel 2023, l'ex pugile è stato colpito da un'emorragia cerebrale. "Sono stati tre anni duri, la ripresa è lenta. Vedo mio fratello e mia mamma combattere più di me. Fa male", afferma Daniele Scardina. L'ex pugile aggiunge: "La mia è una lotta per tornare a vivere come prima. Il mio obiettivo è tornare a camminare".



Daniele Scardina sta per iniziare un nuovo percorso di riabilitazione tra America Latina e Stati Uniti, come spiega Giovanni, che non ha mai lasciato la mano del fratello: "Il momento più complicato è stato all'inizio, quando è entrato in coma. Ti fai tante domande, poi piano piano uno si rende conto che bisogna essere grati per quello che si ha".