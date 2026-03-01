Sebastiano Visintin parla a Verissimo di sua moglie Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. "Darei qualsiasi cosa per sapere cos'è successo a mia moglie", afferma Sebastiano Visintin, che resta l’unico indagato per la morte di Liliana Resinovich.

Sebastiano Visintin nega le ricostruzioni secondo cui il loro non fosse un matrimonio felice: "In 32 anni non sono mancati anche problemi, ma era un matrimonio perfetto". L'uomo smentisce anche i racconti di chi sostiene che Liliana non fosse felice al suo fianco, che dormissero in camere separate e che tra i due non mancassero litigi: "Non ho mai litigato con Liliana. Sono conosciuto per non aver mai litigato con nessuno. Sfido chiunque a venire a dire di avermi visto litigare".



Sebastiano Visintin non condivide le parole dette a Verissimo dalla cugina di Liliana, Silvia Radin, e non crede alla versione di Claudio Sterpin, da poco scomparso, che ha sempre sostenuto di aver avuto una relazione con Liliana. "Io non ci credo, avrei voluto sapere la verità su questo rapporto. Sono convinto che Claudio si porti nella tomba tante cose. Avrei voluto sapere da lui tante cose, secondo me certi segreti se li è portati con lui", afferma Sebastiano Visintin.

Nonostante rimanga l'unico indagato per la morte della moglie, Sebastiano Visintin si dichiara innocente e crede nella giustizia: "Sono assolutamente sicuro di poter dimostrare di non avere niente a che fare con la scomparsa di mia moglie". Sebastiano Visintin assicura di aver vissuto una grande sofferenza dopo la morte di Liliana, tanto da essere arrivato a pensare al peggio: "Per me il primo anno dopo la scomparsa di Liliana è stato di inferno e di dolore. Molte volte ho pensato di farla finita. Vivere senza Liliana è un dolore tremendo".



