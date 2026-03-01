Stefania Constantini e Amos Mosaner, la verità sul loro rapporto: "Non ci odiamo"

Stefania Constantini e Amos Mosaner parlano a Verissimo del loro rapporto e del futuro insieme. "Oggi approfittiamo per dire che non ci odiamo, ma abbiamo un bellissimo rapporto", assicura la campionessa di curling, 26 anni. Il campione, 30 anni, spiega: "Mi erano state fatte delle domande a cui ho risposto: 'Non siamo migliori amici', ma questo non vuol dire che non c'è amicizia".

Stefania Constantini racconta come dalla loro collaborazione sia nata piano piano anche un'amicizia: "Siamo stati selezionati per giocare insieme, ci siamo conosciuti sul campo. La nostra bravura è stata trovare una dinamica vincente che funzionava. Insieme abbiamo vissuto delle conquiste grandissime e negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscerci anche fuori dal ghiaccio. È bello avere il tempo di poter coltivare un rapporto anche fuori". Per quanto riguarda il futuro insieme, Amos Mosaner dice: "Sarà il direttore tecnico a fare le sue scelte. La nostra voglia di giocare c'è".