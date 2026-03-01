Romina Carrisi: "È finito l'amore con il padre di mio figlio"

Romina Carrisi parla a Verissimo della fine della storia d’amore con Stefano Rastelli, con cui nel 2024 ha avuto il figlio Axel Lupo. "Non siamo riusciti a trovare un punto d’incontro che ci potesse permettere di andare avanti come coppia", afferma l'attrice e autrice, 38 anni.

"Per un anno abbiamo provato a rimanere uniti per nostro figlio, ma purtroppo abbiamo troppe incompatibilità caratteriali per poterci promettere amore eterno", aggiunge la figlia di Al Bano e Romina Power. Sulle ragioni che hanno portato alla decisione di porre fine al rapporto, Romina Carrisi dice: "È un anno che io non provo più quello che provavo prima per lui. Non puoi forzarti ad amare qualcuno. Per me è stato estremamente difficile, un fallimento, ma devo andare avanti ed essere forte per Axel. È tossico e sbagliato rimanere in un rapporto dove non c'è amore e non c'è la voglia di svegliarsi e condividere la giornata con l'altra persona".

Romina Carrisi spiega di aver avvertito delle mancanze durante la relazione e di avvertirle tuttora: "Non c'era una base di rispetto. E forse mi manca il rispetto di due persone che si stanno lasciando. Abbiamo un modo di comunicare estremamente diverso. Io preferisco una comunicazione più pacifica e assertiva. Voglio la pace perché conosco la guerra e vorrei che lui lo capisse". La priorità di Romina Carrisi rimane suo figlio Axel Lupo: "È la mia vita. Io ce la metto tutta. Spero di poter essere un'ottima madre. Si dice che sono i figli a scegliere i genitori e lui è un bambino straordinario".