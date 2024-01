Romina Carrisi è diventata mamma. La figlia di Al Bano e Romina Power, 37 anni a giugno, ha dato alla luce Axel Lupo, il primo figlio con il compagno Stefano Rastelli, regista classe 1970. È il quarto nipote di Albano Carrisi e Romina Power.

"Quel mento...lo contemplo da ore cercando risposte a domande mai pronunciate. Benvenuto amore Axel Lupo. I nostri cuori sono pieni", scrive Romina Carrisi sui social, dando la notizia della nascita del figlio.

"Il bambino e la mamma godono di ottima salute", hanno fatto sapere all'Adnkronos i famigliari di Romina Carrisi a proposito della nascita del piccolo, che è venuto alla luce in un ospedale romano. La famiglia ha aggiunto che il nuovo arrivato è nato alle 22.39 del 24 gennaio con un parto naturale, dopo oltre 14 ore di travaglio, e pesa 3kg e 100 grammi.

“Non vedo l’ora di conoscerti, amore mio. T'insegnero’ l’amor proprio e che la prima relazione che devi avere è con te stesso, t’insegnero’ il rispetto, per le religioni, culture, pensieri e vissuti diversi dal tuo. T’insegnero’ a essere libero di esprimerti senza offendere, a difenderti senza essere aggressivo, a viaggiare senza perderti. Siamo in tanti ad aspettarti”, aveva scritto a dicembre sui social al figlio Romina Carrisi, a corredo di una foto in cui mostrava il pancione.

Romina Carrisi e le emozioni dell’attesa del figlio condivise a Verissimo

Romina Carrisi aveva svelato di essere in dolce attesa e di aspettare un maschietto con il compagno Stefano Rastelli - già papà di due ragazze - lo scorso ottobre a Verissimo.

"Sono incinta, mio figlio dovrebbe nascere il 14 gennaio ed è un maschietto… questa per me è stata una sorpresa. Mia mamma mi faceva spesso il gioco del pendolo e mi diceva che avrei avuto una femminuccia e un maschietto, quindi ero sicura fosse femmina. Quando la ginecologa mi ha detto che era maschio non potevo crederci", aveva detto la figlia più piccola di Al Bano e Romina.

"Non sono pronta a diventare mamma, anche se ho aspettato tanti anni. Ho paura, ma sono molto felice. So che posso contare sulla mia famiglia che mi starà vicino", aveva aggiunto Romina Carrisi, che il 17 dicembre aveva condiviso nuovamente con Silvia Toffanin le emozioni dell’attesa del figlio: “Manca un mese al parto e ancora non ho ancora capito cosa devo mettere nella valigia…”

“I figli che ho avuto con Romina Power sono nati, come me, tutti in casa”, aveva raccontato Al Bano, ospite in studio con la figlia, che gli aveva fatto eco: “Mio figlio nascerà in ospedale, a Roma, perché io sono troppo ansiosa”.

Anche Romina Power aveva parlato a Verissimo della gravidanza della figlia: "La vedo gioiosa, raggiante, più bella che mai", aveva raccontato a Silvia Toffanin la cantante, che a novembre insieme alla figlia aveva visto anche l'ecografia del nipotino in arrivo.

