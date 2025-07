Gianluca Gazzoli parla della mamma: "È il momento più brutto della nostra vita"

In un lungo post pubblicato sui social, Gianluca Gazzoli si apre riguardo il periodo delicato che sta affrontando insieme alla mamma Giovanna. "Quello che stiamo vivendo è probabilmente il momento più brutto e difficile della nostra vita, della mia famiglia e della mia - scrive lo speaker e conduttore nella didascalia che accompagna uno scatto madre e figlio - Da alcuni mesi mia mamma sta combattendo contro un brutto male e, purtroppo, in questi ultimi giorni la lotta si è fatta ancora più dura. Mia mamma è la donna più forte che io abbia mai conosciuto, e le devo moltissimo di ciò che sono. In queste settimane lo è ancora di più: un esempio straordinario di forza e ispirazione". Gianluca Gazzoli prosegue: "In questi giorni infinitamente tristi, faticosi, ma anche profondi e pieni di speranza, mi sono reso conto di quante cose non le avevo mai chiesto. Abbiamo un bellissimo rapporto, ma per pudore, forse per timidezza, non avevo mai affrontato con lei certi temi: la sua vita, la nostra, le esperienze belle e brutte che ci hanno attraversato. Ne abbiamo passate tante, ma se ho imparato a sognare lo devo a lei". A giugno 2024 Gianluca Gazzoli ha fatto da testimone al matrimonio della mamma Giovanna. Anche il resto della sua famiglia ha preso parte attivamente a quella giornata così importante: la moglie Sara Bolla ha celebrato le nozze, mentre le figlie Rachele e Carola hanno portato le fedi.

Gianluca Gazzoli parla della sua famiglia a Verissimo

Ospite a Verissimo, Gianluca Gazzoli ha ripercorso la sua storia, commuovendosi nel vedere un filmato di alcuni momenti vissuti con la moglie e la loro primogenita. "Rachele è una forza, è incredibile, ha un sorriso stupendo", aveva detto lo speaker e conduttore, che aveva parlato anche di alcuni suoi problemi di salute. Dopo Rachele, Gianluca e la moglie Sara hanno dato il benvenuto alla secondogenita Carola, nata nel 2022.