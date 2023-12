Al Bano e Romina Carrisi parlano a Verissimo del loro rapporto. "È stato altalenante, ci sono stati momenti sì e momenti no", afferma il cantante.

E la figlia Romina, in attesa del primo figlio, aggiunge: "Penso che anche i momenti no siano stati la nostra forza, perché se non si ha un rapporto come le montagne russe non si riescono a conoscere tutte le sfumature di una persona".

Riguardo la paternità, Al Bano dice: "Essere padre è il mestiere più difficile del mondo. Ci sono riuscito?". "A volte sì, a volte no", risponde la figlia.

Romina spiega: "Mi è mancato papà dopo i 14 anni quando è venuta meno la quotidianità con lui, però è stato lo stesso un padre presente".

Oggi però Romina Carrisi, che diventerà mamma tra un mese, riesce a comprendere di più il papà: "Sto entrando nei panni di una madre e sto capendo molte delle sue azioni e delle sue preoccupazioni. Lo capisco di più rispetto a prima in cui lo vivevo solo da figlia".