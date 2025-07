ClioMakeUp, il rapporto con Claudio Midolo dopo la separazione

A un anno dall'annuncio della fine del suo matrimonio, ClioMakeUp ha parlato del rapporto con Claudio Midolo oggi. "Ci sentiamo il giusto per far sì che le nostre bimbe siano il più possibile serene e che vada tutto liscio", ha affermato la nota make up artist e imprenditrice, 42 anni, rispondendo ad alcune domande nelle storie su Instagram. "Abbiamo avuto un anno per metabolizzare, era da tanto che le cose non andavano. Quando poi si esce da un periodo del genere, se ci si è voluti bene, se si è costruita una famiglia, si capisce che qualcosa si era rotto e quindi probabilmente doveva andare così", ha aggiunto ClioMakeUp.

Clio Zammatteo - questo il vero nome di ClioMakeUp - ha anche parlato del suo trasloco dalla casa in cui vivevano con l'ex marito. "La casa nuova è quasi pronta, mancano le ultime cose, per esempio devono mettere le luci. Fra poco potrò andarci a stare. La casa vecchia è quella dove siamo andati a vivere nel 2020, l'avevano costruita i genitori di Claudio. Non era completata ed era rimasta sfitta. Nel 2020, quando abbiamo lasciato l'America, abbiamo deciso di finirla noi, arredarla e andarci a vivere. Quando poi ci siamo separati, gli ho detto: 'È una casa che hanno costruito i tuoi, è giusto che ci stia tu'. E quindi ho cercato una nuova sistemazione e ho trovato il mio appartamentino, nuovo, ancora da finire. È vicinissimo alla scuola delle bambine, così posso portarle a scuola a piedi".

ClioMakeUp è stata legata a Claudio Midolo per 18 anni, di cui 16 di matrimonio. Insieme hanno avuto le figlie Grace Cloe (2017) e Joy Claire (2020). Ospite a Verissimo, la nota make up artist e imprenditrice aveva parlato della loro separazione: "Si cresce un po' con la favola del per sempre, con la convinzione che bisogna sistemare le cose e cercare di farle andare. Era un po' anche il mio motto. Ho sempre pensato: 'In qualche modo riuscirò a fare andare le cose', ma purtroppo non sempre la vita va come pensiamo e si cerca di provocare meno danni possibile soprattutto alle mie figlie che ovviamente non hanno colpe della nostra decisione".

Del loro rapporto dopo la fine del matrimonio, aveva detto: "Lui è stato un pezzo importante della mia vita. L’affetto rimane e soprattutto la voglia di dare un buon esempio alle nostre figlie. La cosa che mi rende felice è vedere le bambine serene. Fin dall'inizio, quando abbiamo affrontato il divorzio, abbiamo messo in chiaro che non ci sarebbero state guerre per il bene delle nostre bambine".