ClioMakeUp parla della separazione da Claudio Midolo: “Lui è stato un pezzo importante della mia vita"

ClioMakeUp parla a Verissimo della separazione da Claudio Midolo: "Lui è stato un pezzo importante della mia vita. L’affetto rimane e soprattutto la voglia di dare un buon esempio alle nostre figlie".

"Si cresce un po' con la favola del per sempre, con la convinzione che bisogna sistemare le cose e cercare di farle andare. Era un po' anche il mio motto. Ho sempre pensato: 'In qualche modo riuscirò a fare andare le cose', ma purtroppo non sempre la vita va come pensiamo e si cerca di provocare meno danni possibile soprattutto alle mie figlie che ovviamente non hanno colpe della nostra decisione", aggiunge la nota make up artist e imprenditrice, che è stata legata a Claudio Midolo per 18 anni, di cui 16 di matrimonio.

Mamma di Grace Cloe (2017) e Joy Claire (2020), ClioMakeUp afferma: "La cosa che mi rende felice è vedere le bambine serene. Fin dall'inizio, quando abbiamo affrontato il divorzio, abbiamo messo in chiaro che non ci sarebbero state guerre per il bene delle nostre bambine".