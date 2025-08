Eleonora Boi operata dopo il morso di uno squalo: "Io e il mio bambino stiamo bene"

La giornalista sportiva racconta sui social: "Mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata. L'intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene"

Eleonora Boi è stata operata dopo essere stata morsa uno squalo mentre si trovava sulla spiaggia a Porto Rico. A raccontarlo è la stessa giornalista sportiva, 39 anni, sui social. "È stato il giorno più brutto della mia vita, forse aveva ragione mia nonna Nella quando diceva 'su mari esti traitori'", scrive Eleonora Boi, moglie del cestista Danilo Gallinari, con cui aspetta il terzo figlio.

La giornalista racconta la dinamica di quanto accaduto: "Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata. Fortunatamente, io e il mio bambino stiamo bene, sono stata soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene. Ora devo solo riprendermi dal grandissimo spavento e provare a perdonare il grande amico che mi ha tradito".

Nonostante tutto, Eleonora Boi non perde l'ironia: "Per quanto riguarda lo squalo avrà presto notizie dai miei legali. Ringrazio tutti voi per il grande affetto. Ringrazio mio marito che, nonostante abbia sposato Fantozzi-Boi, mi ha dato tutto il suo amore e tanto coraggio, oggi si è pure scampato il concerto di Bad Bunny, ma non si deve illudere è solo per poco".

Nata a Cagliari il 21 luglio 1986, Eleonora Boi è una giornalista sportiva italiana nota per la conduzione di programmi di Sport Mediaset. È sposata dal 2022 con il cestista Danilo Gallinari con cui ha due figli: Anastasia e Rodolfo - di 4 e 2 anni -, ed è in attesa del terzo. Nelle scorse ore, era stata diffusa la notizia che la giornalista fosse stata morsa da uno squalo a Porto Rico. L'accaduto era stato confermato dal commissario della Polizia municipale di Carolina.