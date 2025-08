Patrick Dempsey, la dedica a Jillian Fink per i 26 anni di matrimonio: "Non immagino la vita senza di te"

Patrick Dempsey e Jillian Fink festeggiano 26 anni di matrimonio. Per l'occasione l'attore, 59 anni, ha dedicato parole d'amore alla moglie, 59 anni. "Non riesco a immaginare la vita senza di te. Grazie di cuore per il tuo amore, il tuo supporto e la tua comprensione", scrive Patrick Dempsey sui social nella didascalia di una foto del suo matrimonio. "Grazie per amare le mie debolezze tanto quanto i miei punti di forza. Sei una madre incredibile e una compagna straordinaria. Ti amo! Buon anniversario", aggiunge l'attore che con la make up artist ha avuto tre figli.

Patrick Dempsey e Jillian Fink, la storia d'amore (da film)

Quella tra Patrick Dempsey e Jillian Fink è una delle storie d'amore più belle di Hollywood, degna della sceneggiatura di un film. Si sono conosciuti nel 1994 nel salone di parrucchieri di Jillian, make up artist e hair stylist. Allora erano entrambi impegnati. Anche se l'attore ammetterà, anni dopo, che per lui era subito scattato il colpo di fulmine: "Sono entrato nel posto in cui lavorava, mi sono guardato attorno, l'ho vista e sono stato travolto".

La loro relazione è iniziata nel 1997, dopo la fine delle rispettive storie. Si sono sposati nel 1999 e nel 2002 è nata la loro prima figlia Talula Fyfe. Nel 2007 sono nati i gemelli Darby Galen e Sullivan Patrick. A gennaio del 2015 è stato reso noto che Jillian Fink ha chiesto il divorzio. Nello stesso anno Patrick Dempsey ha lasciato Grey's Anatomy. L'attore ha rivelato che tra i motivi dell'addio c'è stato anche il desiderio di dedicare più tempo alla sua famiglia. La coppia ha poi deciso di dare una seconda possibilità al loro amore e nel 2016 è stato confermato l'annullamento del divorzio. "Non ero pronto a lasciar andare il nostro matrimonio. Non ero pronto a lasciarla andare e lei non era pronta a lasciar andare me. Volevamo entrambi combattere per questo", ha spiegato Patrick Dempsey a People, definendo il ritorno insieme "un nuovo inizio".