Le coppie Vip che si sono lasciate
Da Katy Perry e Orlando Bloom agli italiani Raimondo Todaro e Francesca Tocca: ecco le coppie che si sono lasciate negli ultimi mesi
È finita la storia di una delle coppie più amate dallo star system: dopo nove anni insieme Katy Perry e Orlando Bloom hanno confermato la separazione.
Si sono lasciati anche Chris Martin e Dakota Johnson. Insieme dal 2017, convivevano dal 2021 nella villa del cantante a Malibu. Jessica Alba e Cash Warren si sono separati. Erano sposati dal 2008 e hanno avuto tre figli: Honor Marie (2008), Haven Garner (2011) e Hayes (2017).
Tra i Vip italiani, una delle coppie più longeve che si sono dette addio di recente è quella formata da Elena Barolo e Alessandro Martorana. Hanno annunciato la separazione anche Raimondo Todaro e Francesca Tocca dopo circa 17 anni insieme e una figlia.
Una delle ultime coppie scoppiate, in ordine di tempo, è quella formata da Clara e Jacopo Neri. La cantante e attrice, 25 anni, ha confermato in un'intervista di essere single.
Nel video sopra, le coppie Vip che si sono lasciate nel 2025
Leggi anche
Famiglia
Il ballerino si racconta sui social in attesa delle nozze ufficiali con Veronica Peparini
Il ballerino si racconta sui social in attesa delle nozze ufficiali con Veronica Peparini
LA DEDICA
La showgirl celebra il primogenito con una carrellata di scatti su Instagram
La showgirl celebra il primogenito con una carrellata di scatti su Instagram
L'annuncio
L'attrice ha adottato una bambina insieme al marito Jake Bongiovi
L'attrice ha adottato una bambina insieme al marito Jake Bongiovi