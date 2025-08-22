Mediaset Infinity logo
Verissimo
22 agosto 2025

Le coppie Vip che si sono lasciate

Da Katy Perry e Orlando Bloom agli italiani Raimondo Todaro e Francesca Tocca: ecco le coppie che si sono lasciate negli ultimi mesi

È finita la storia di una delle coppie più amate dallo star system: dopo nove anni insieme Katy Perry e Orlando Bloom hanno confermato la separazione.

Si sono lasciati anche Chris Martin e Dakota Johnson. Insieme dal 2017, convivevano dal 2021 nella villa del cantante a Malibu. Jessica Alba e Cash Warren si sono separati. Erano sposati dal 2008 e hanno avuto tre figli: Honor Marie (2008), Haven Garner (2011) e Hayes (2017).

Tra i Vip italiani, una delle coppie più longeve che si sono dette addio di recente è quella formata da Elena Barolo e Alessandro Martorana. Hanno annunciato la separazione anche Raimondo Todaro e Francesca Tocca dopo circa 17 anni insieme e una figlia.

Una delle ultime coppie scoppiate, in ordine di tempo, è quella formata da Clara e Jacopo Neri. La cantante e attrice, 25 anni, ha confermato in un'intervista di essere single.

Nel video sopra, le coppie Vip che si sono lasciate nel 2025

Leggi anche

Andreas Muller: "Quest'estate zero vacanze e tanti sacrifici"

Famiglia

Andreas Muller: "Quest'estate zero vacanze e tanti sacrifici"

Il ballerino si racconta sui social in attesa delle nozze ufficiali con Veronica Peparini

Il ballerino si racconta sui social in attesa delle nozze ufficiali con Veronica Peparini

Justine Mattera, gli auguri per i 18 anni del figlio Vincent

LA DEDICA

Justine Mattera, gli auguri per i 18 anni del figlio Vincent

La showgirl celebra il primogenito con una carrellata di scatti su Instagram

La showgirl celebra il primogenito con una carrellata di scatti su Instagram

Millie Bobby Brown è diventata mamma

L'annuncio

Millie Bobby Brown è diventata mamma

L'attrice ha adottato una bambina insieme al marito Jake Bongiovi

L'attrice ha adottato una bambina insieme al marito Jake Bongiovi

Roberta Rei racconta il dramma del suo aborto

Maternità

Roberta Rei racconta il dramma del suo aborto

"Il dolore più grande", scrive la Iena sui social

"Il dolore più grande", scrive la Iena sui social

