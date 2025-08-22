Da Katy Perry e Orlando Bloom agli italiani Raimondo Todaro e Francesca Tocca: ecco le coppie che si sono lasciate negli ultimi mesi

È finita la storia di una delle coppie più amate dallo star system: dopo nove anni insieme Katy Perry e Orlando Bloom hanno confermato la separazione.

Si sono lasciati anche Chris Martin e Dakota Johnson. Insieme dal 2017, convivevano dal 2021 nella villa del cantante a Malibu. Jessica Alba e Cash Warren si sono separati. Erano sposati dal 2008 e hanno avuto tre figli: Honor Marie (2008), Haven Garner (2011) e Hayes (2017).

Tra i Vip italiani, una delle coppie più longeve che si sono dette addio di recente è quella formata da Elena Barolo e Alessandro Martorana. Hanno annunciato la separazione anche Raimondo Todaro e Francesca Tocca dopo circa 17 anni insieme e una figlia.

Una delle ultime coppie scoppiate, in ordine di tempo, è quella formata da Clara e Jacopo Neri. La cantante e attrice, 25 anni, ha confermato in un'intervista di essere single.

