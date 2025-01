Jessica Alba e Cash Warren si sono separati: l’annuncio dell’attrice

È ufficiale: Jessica Alba e Cash Warren si sono separati. La notizia, anticipata dai media americani, è stata confermata dalla stessa attrice, 43 anni, che ha rotto il silenzio sulla fine del suo matrimonio, durato 17 anni.

"Da anni ho intrapreso un viaggio di realizzazione personale e trasformazione, sia come individuo che insieme a Cash. Sono orgogliosa di come siamo cresciuti come coppia e nel nostro matrimonio negli ultimi 20 anni, ora è il momento per noi di iniziare un nuovo capitolo di crescita ed evoluzione come individui", ha scritto Jessica Alba sui social.

L'attrice ha concluso: "Andiamo avanti con amore, gentilezza e rispetto reciproco. Saremo per sempre una famiglia. I nostri figli rimangono la nostra massima priorità e chiediamo privacy in questo momento".

Jessica Alba e Cash Warren erano sposati dal 2008. L a coppia ha tre figli: Honor Marie (2008), Haven Garner (2011) e Hayes (2017).

