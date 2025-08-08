Mediaset Infinity logo
Verissimo
IL COMPLEANNO
08 agosto 2025

Gerry Scotti festeggia il compleanno a La ruota della fortuna: "Mi viene da piangere"

Gerry Scotti festeggia il suo 69esimo compleanno nello studio de La ruota della fortuna: "Mi viene da piangere"

gerry scotti

Gerry Scotti festeggia i suoi 69 anni nello studio de La ruota della fortuna nel corso della puntata andata in onda il 7 agosto su Canale 5.

Il conduttore della trasmissione record di ascolti nel preserale di Canale 5 è entrato sulle note di Happy Birthday eseguita dalla band de La ruota della fortuna.

"Mi imbarazzo, mi viene da piangere, dopo tanti anni riesco a fare un compleanno in onda con i miei amici, con la mia famiglia, perché poi le persone con cui lavoro sono un allargamento della mia famiglia", ha dichiarato Gerry Scotti che, con la voce rotta dall'emozione, ha aggiunto, "Ringrazio Canale 5 che mi ha dato questa grande opportunità, vivere un'estate in diretta insieme a voi. Non accadeva da più di 20 anni, nel nuovo millennio. Quest'anno il destino ha voluto che capitasse e io sono felice queste grandi emozioni insieme a tutti voi".

Anche sul suo profilo Instagram, Gerry Scotti ha celebrato il suo compleanno condividendo uno scatto del luogo dove è nato a Miradolo Terme (Pavia). "Sessantanove anni fa, il 7 di agosto, nascevo in questa corte. Ed ogni giorno ringrazio Dio di avermi fatto nascere lì", ha scritto il conduttore nella didascalia del post.

