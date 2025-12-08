Dal Baby Blues alle recenti dichiarazioni dell'ex Filippo Magnini in tv: Federica Pellegrini si è raccontata a Verissimo.



La campionessa ha raccontato di aver rischiato la depressione post partum: "Io ho avuto questo parto molto lungo e difficile, devo dire perché Matilde ci ha messo quasi due giorni e alla fine ho dovuto fare un cesareo d'urgenza perché aveva il battito che andava e veniva. Io ho sofferto molto per delle contrazioni che dovevano essere di preparazione in realtà soffrivo come se fossero quelle decisive. È stato molto lungo. Poi forse anche la stanchezza di iniziare un percorso d'allattamento. Era stanchezza che si accumulava a stanchezza. E poi c'è la novità, una novità potente che entra nella tua vita in maniera predominante. Sono iniziati questi pianti serali. Ogni sera arrivavano e non sapevo neanch'io perché arrivassero". È stato fondamentale in quella fase l'aiuto della terapia: "A un certo punto credo sia stato Matteo il primo a sentire la mia psicologa storica e ad allertarla un po' su quello che stava succedendo perché, fu lei a scrivermi il primo messaggio. Da lì, si è aperto il vaso di Pandora e abbiamo iniziato un percorso, che devo dire è stato fondamentale".

Nel corso dell'intervista Federica Pellegrini ha commentato anche le recenti dichiarazioni dell'ex Filippo Magnini in tv: "È stata una storia importante, travagliata, con tantissimi alti e bassi. Le sue parole in tv mi fanno molto sorridere. Le persone a noi vicine sanno com'è andata".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Federica Pellegrini a Verissimo.