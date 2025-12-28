Arisa: "In passato mi sono sentita sfruttata in amore, oggi c'è una persona a cui penso"

Arisa parla a Verissimo dell'amore ieri e oggi. "In passato mi sono sentita sfruttata in amore. Quando fai questo lavoro, non sai mai se una persona ti sta vicino perché vuole te o quello che rappresenti", afferma la cantante, 43 anni.



"Ho vissuto storie bellissime, che mi hanno sempre dato qualcosa. Se inizio una storia penso che sia per sempre", aggiunge Arisa. Oggi la cantante afferma di essere single, ma rivela: "C’è una persona a cui penso". Per quanto riguarda il sogno della famiglia che non ha mai negato di desiderare, Arisa dice: "La vorrei, ma non ci penso più come prima. Ho capito che una famiglia già ce l'ho: la mia di origine, il mio pubblico. Il mio lavoro è la zolletta di zucchero nel caffè, tutto il resto se viene lo accoglieremo".

L'ultimo singolo di Arisa, Nuvole, parla di un amore tossico: "In questo brano c'è un po' di me - ho vissuto storie con una minima dose di tossicità - ma c'è un po' di tutto perché è nato da un articolo che ho letto su un giornale".