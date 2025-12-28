Sonia Bruganelli racconta di aver scelto di interrompere la sua prima gravidanza, arrivata all'età di 24 anni. "Io e Paolo stavamo insieme da un anno. È successa questa cosa e abbiamo scelto quella strada", spiega Sonia Bruganelli, che nel suo libro autobiografico Solo quello che rimane scrive che in quell'occasione Paolo Bonolis le aveva spiegato di non essere ancora pronto a diventare di nuovo papà, dopo la separazione dalla prima moglie Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina.



"Ho scelto di non fare questo viaggio da sola. Io non volevo un figlio, ma volevo il figlio di un progetto condiviso. Pensavo di essere molto forte e lo sono stata fisicamente, ma non ero consapevole ai tempi di dover affrontare un lutto che sarebbe rimasto", dice Sonia Bruganelli. Dopo quell'esperienza, in lei il desiderio di maternità è diventato sempre più forte: "Era diventato un pensiero ossessivo. Dopo ho fatto una rincorsa per riprendermi quel bambino".



La gravidanza della loro primogenita Silvia non è arrivata subito: "Quando abbiamo scelto e deciso di riprovarci insieme, Silvia non arrivava". "Poi è arrivata con tutto quello che ha portato. È stato complicato", aggiunge Sonia Bruganelli, riferendosi ai problemi di salute della primogenita.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati sposati dal 2002 al 2023. Ripensando agli anni insieme, la produttrice tv afferma: "Tutta questa vita l'abbiamo vissuta insieme, abbiamo pianto e gioito insieme. Il frutto sono i nostri figli".

