Valeria Bruni Tedeschi: "Il mio percorso per diventare mamma è stato più lungo che per altre persone"

L'attrice e regista racconta a Verissimo il suo percorso per diventare mamma: "Oggi sono felice che siano loro i miei figli e non altri"

Valeria Bruni Tedeschi racconta a Verissimo il suo percorso per diventare mamma: "È stato più lungo che per altre persone. Invece di durare pochi minuti, è durato uno o due anni perché sono figli adottivi ". Ripensando a quando è diventata mamma per la prima volta nel 2009 e per la seconda nel 2014, l'attrice e regista, 60 anni, aggiunge: "Poi quando i figli sono lì, si dimentica della fatica delle carte. Quindi l'esperienza diventa uguale a quella di tutti gli altri. Sono felice che siano loro i miei figli e non altri". Riguardo alla sua vita da mamma, Valeria Bruni Tedeschi aggiunge: "Essere mamma non è un obbligo, ma credo che la vita con i figli sia più allegra".