Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'intervista
21 settembre 2025

Valeria Bruni Tedeschi: "Il mio percorso per diventare mamma è stato più lungo che per altre persone"

L'attrice e regista racconta a Verissimo il suo percorso per diventare mamma: "Oggi sono felice che siano loro i miei figli e non altri"

Condividi:

Valeria Bruni Tedeschi racconta a Verissimo il suo percorso per diventare mamma: "È stato più lungo che per altre persone. Invece di durare pochi minuti, è durato uno o due anni perché sono figli adottivi ". Ripensando a quando è diventata mamma per la prima volta nel 2009 e per la seconda nel 2014, l'attrice e regista, 60 anni, aggiunge: "Poi quando i figli sono lì, si dimentica della fatica delle carte. Quindi l'esperienza diventa uguale a quella di tutti gli altri. Sono felice che siano loro i miei figli e non altri". Riguardo alla sua vita da mamma, Valeria Bruni Tedeschi aggiunge: "Essere mamma non è un obbligo, ma credo che la vita con i figli sia più allegra".

Leggi anche

Antonia Nocca, il bacio con Senza Cri

Coppie

Antonia Nocca, il bacio con Senza Cri

Il primo bacio social di Antonia e Senza Cri

Il primo bacio social di Antonia e Senza Cri

Simona Ventura svela due concorrenti del suo GF

Reality

Simona Ventura svela due concorrenti del suo GF

Ecco chi sono Matteo e Anita

Ecco chi sono Matteo e Anita

La mamma di Aurora Tila: "I servizi sociali mi dissero che ero troppo apprensiva"

L'intervista

La mamma di Aurora Tila: "I servizi sociali mi dissero che ero troppo apprensiva"

La tragica storia di Aurora Tila raccontata da sua mamma Morena Corbellini

La tragica storia di Aurora Tila raccontata da sua mamma Morena Corbellini

Andrea Bocelli: "Un discografico disse che potevo al massimo cantare in chiesa ai matrimoni"

L'intervista

Andrea Bocelli: "Un discografico disse che potevo al massimo cantare in chiesa ai matrimoni"

Il maestro Andrea Bocelli racconta a Verissimo i suoi esordi nel mondo della musica

Il maestro Andrea Bocelli racconta a Verissimo i suoi esordi nel mondo della musica

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity